«Нэшвилл» выиграл у «Лос-Анджелеса», Тренин забросил шайбу
«Нэшвилл» на выезде победил «Лос-Анджелес» в матче регулярном чемпионате НХЛ — 4:1.
У гостей одну шайбу забросил Яков Тренин. 3 (1+2) очка на счету Колтона Сиссонса. У хозяев один гол забил Кевин Фиала.
«Нэшвилл» одержал третью победу подряд. «Предаторз» набрали 62 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции.
У «Лос-Анджелеса» прервалась 4-матчевая победная серия. «Кингз» с 66 очками — на 7-й строчке таблицы «Запада».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес» — «Нэшвилл» — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Голы: Тренин — 9 (Сиссонс, Макдона), 8:47 — 0:1. Фиала — 15 (бол., Копитар, Кемпе), 19:07 — 1:1. Янковски — 2 (Евангелиста, Новак), 34:46 — 1:2. Сиссонс — 15 (п.в., Лозон), 57:00 — 1:3. Лозон — 6 (п.в., Сиссонс), 59:07 — 1:4.
Вратари: Риттих (56:34 — 57:00, 57:46 — 59:07) — Сарос (23:59 — 24:10).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 28 (6+8+14) — 21 (5+11+5).
Наши: Гавриков (19.56/2/-1) — Тренин (14.49/1/+3).
23 февраля. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena. 17 415 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|57
|38
|19
|79
|2
|Каролина
|56
|34
|22
|73
|3
|Филадельфия
|57
|30
|27
|67
|4
|Вашингтон
|55
|26
|29
|60
|5
|Нью-Джерси
|56
|28
|28
|60
|6
|Айлендерс
|56
|23
|33
|60
|7
|Питтсбург
|54
|25
|29
|58
|8
|Коламбус
|55
|18
|37
|46
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|58
|34
|24
|80
|2
|Флорида
|57
|37
|20
|78
|3
|Торонто
|56
|32
|24
|72
|4
|Детройт
|56
|30
|26
|66
|5
|Тампа-Бэй
|58
|30
|28
|65
|6
|Баффало
|56
|25
|31
|54
|7
|Монреаль
|57
|22
|35
|52
|8
|Оттава
|54
|24
|30
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|58
|34
|24
|76
|2
|Колорадо
|58
|35
|23
|75
|3
|Виннипег
|54
|34
|20
|73
|4
|Сент-Луис
|56
|30
|26
|62
|5
|Нэшвилл
|57
|30
|27
|62
|6
|Миннесота
|56
|26
|30
|58
|7
|Аризона
|56
|23
|33
|50
|8
|Чикаго
|57
|15
|42
|33
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|59
|37
|22
|80
|2
|Вегас
|57
|32
|25
|70
|3
|Эдмонтон
|53
|33
|20
|68
|4
|Лос-Анджелес
|55
|28
|27
|66
|5
|Сиэтл
|56
|24
|32
|59
|6
|Калгари
|57
|27
|30
|59
|7
|Анахайм
|56
|20
|36
|42
|8
|Сан-Хосе
|55
|15
|40
|35
|23.02
|03:00
|
Питтсбург – Монреаль
|4 : 1
|23.02
|03:00
|
Тампа-Бэй – Вашингтон
|3 : 5
|23.02
|03:00
|
Оттава – Даллас
|4 : 1
|23.02
|03:00
|
Детройт – Колорадо
|2 : 1 ОТ
|23.02
|03:00
|
Каролина – Флорида
|1 : 0
|23.02
|03:00
|
Нью-Джерси – Рейнджерс
|1 : 5
|23.02
|04:00
|
Сент-Луис – Айлендерс
|4 : 0
|23.02
|05:00
|
Калгари – Бостон
|3 : 2 ОТ
|23.02
|06:00
|
Сиэтл – Ванкувер
|5 : 2
|23.02
|06:00
|
Вегас – Торонто
|3 : 7
|23.02
|06:30
|
Лос-Анджелес – Нэшвилл
|1 : 4
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|57
|95
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|58
|93
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|51
|85
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|55
|52
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|57
|39
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|58
|36
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Энтони Столарз
Флорида
|17
|1.97