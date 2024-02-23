«Нэшвилл» выиграл у «Лос-Анджелеса», Тренин забросил шайбу

«Нэшвилл» на выезде победил «Лос-Анджелес» в матче регулярном чемпионате НХЛ — 4:1.

У гостей одну шайбу забросил Яков Тренин. 3 (1+2) очка на счету Колтона Сиссонса. У хозяев один гол забил Кевин Фиала.

«Нэшвилл» одержал третью победу подряд. «Предаторз» набрали 62 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции.

У «Лос-Анджелеса» прервалась 4-матчевая победная серия. «Кингз» с 66 очками — на 7-й строчке таблицы «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Нэшвилл» — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Голы: Тренин — 9 (Сиссонс, Макдона), 8:47 — 0:1. Фиала — 15 (бол., Копитар, Кемпе), 19:07 — 1:1. Янковски — 2 (Евангелиста, Новак), 34:46 — 1:2. Сиссонс — 15 (п.в., Лозон), 57:00 — 1:3. Лозон — 6 (п.в., Сиссонс), 59:07 — 1:4.

Вратари: Риттих (56:34 — 57:00, 57:46 — 59:07) — Сарос (23:59 — 24:10).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 28 (6+8+14) — 21 (5+11+5).

Наши: Гавриков (19.56/2/-1) — Тренин (14.49/1/+3).

23 февраля. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena. 17 415 зрителей.