«Сан-Хосе» обыграл «Сиэтл». Костин набрал одно очко

«Сиэтл» на своем льду проиграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3.

Российский нападающий «Шаркс» Клим Костин отметился одной голевой передачей. Теперь у него 14 (8+6) очков в этом сезоне.

«Сан-Хосе» набрал 47 очков и занимает 16-е место в Западной конференции. «Сиэтл» идет на 11-й строчке — 79 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Сан-Хосе» — 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)

Голы: Канин — 11 (Тран, Костин), 8:06 — 0:1. Дюмулин — 6 (Эберле), 9:22 — 1:1. Берроуз — 2 (Эклунд), 34:46 — 1:2. Зеттерлунд — 22 (Гранлунд, Эклунд), 35:37 — 1:3.

Вратари: Даккорд — Кули.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 50 (20+14+16) — 23 (11+5+7).

Наши: — - Костин (15.55/0/+1).

12 апреля. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.