«Айлендерс» — «Монреаль»: видеообзор матча

«Айлендерс» выиграли у «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ. Команда из Нью-Йорка одержала шестую победу подряд.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Российский голкипер Семен Варламов отразил 12 из 14 бросков по своим воротам.

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