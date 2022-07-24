«Сиэтл» продлил контракт с нападающим Гики

«Сиэтл» продлил контракт с нападающим Морганом Гики. Соглашение рассчитано на один год, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

Зарплата 24-летнего хоккеиста составит 1,4 миллиона долларов.

Ранее клуб не мог договориться об условиях соглашения с хоккеистом, который находился в статусе ограниченно свободного агента. Для решения данного вопроса Гики обратился в арбитраж.

В прошлом сезоне Гики провел в НХЛ 73 матча, в которых набрал 22 (7+15) очка.