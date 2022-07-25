Форвард «Монреаля» Байрон помог спасти пилота после крушения гидросамолета

Форвард «Монреаля» Пол Байрон принял участие в спасении пилота гидросамолета, сообщает RDS.

По сведениям источника, 33-летний канадец вместе с родственниками рыбачил на берегу одного из водохранилищ в Квебеке, когда в нескольких сотен метрах потерпел крушение гидросамолет. Первым на место падения прибыл местный житель, который проплывал мимо на гидроцикле. К нему в спасении пилота присоединились Байрон, его шурин и тесть.

Байрон подтвердил информацию RDS, но предпочел не комментировать события из уважения к пострадавшему пилоту и его семье.