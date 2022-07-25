Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:39

Форвард «Монреаля» Байрон помог спасти пилота после крушения гидросамолета

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Пол Байрон принял участие в спасении пилота.
Фото Соцсети

Форвард «Монреаля» Пол Байрон принял участие в спасении пилота гидросамолета, сообщает RDS.

По сведениям источника, 33-летний канадец вместе с родственниками рыбачил на берегу одного из водохранилищ в Квебеке, когда в нескольких сотен метрах потерпел крушение гидросамолет. Первым на место падения прибыл местный житель, который проплывал мимо на гидроцикле. К нему в спасении пилота присоединились Байрон, его шурин и тесть.

Байрон подтвердил информацию RDS, но предпочел не комментировать события из уважения к пострадавшему пилоту и его семье.

Пол Байрон
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
0
Читайте также
Как не обгореть на солнце? Советы эксперта
ЦСКА – лидер, но вряд ли надолго, «Зенит» что-то знает, «Спартаку» отдают долги, «Торпедо» тонет. Главные выводы после 2-го тура РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сиэтл» продлил контракт с нападающим Гики
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Аризона 0 0 0 0
2 Виннипег 0 0 0 0
3 Даллас 0 0 0 0
4 Колорадо 0 0 0 0
5 Миннесота 0 0 0 0
6 Нэшвилл 0 0 0 0
7 Сент-Луис 0 0 0 0
8 Чикаго 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
7 Сиэтл 0 0 0 0
8 Эдмонтон 0 0 0 0
Результаты / календарь
7.10
8.10
12.10
13.10
14.10
15.10
7.10 21:00
Нэшвилл – Сан-Хосе
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Вратари (КН)
И КН
Семен Варламов

Семен Варламов

Айлендерс

0 0
Антон Худобин

Антон Худобин

Даллас

 0 0
Майк Смит

Майк Смит

Эдмонтон

 0 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости