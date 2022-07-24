Голкипер Илья Самсонов попрощался с болельщиками «Вашингтона»

Голкипер «Торонто» Илья Самсонов попрощался с болельщиками «Вашингтона».

«Спасибо «Кэпиталз» за то, что задрафтовали меня в 2015 году и дали шанс осуществить мечту об НХЛ. Последние три года в Вашингтоне были незабываемыми!

Спасибо всем моим товарищам по команде, тренерам и руководству за то, что каждый день подталкивали меня к тому, чтобы становиться лучше как вратарь и как личность.

Удивительные фанаты поддерживали нас каждый вечер, и это главная причина того, почему мое время с «Вашингтоном» было таким особенным!» - написал Самсонов в социальных сетях.

Летом «Столичные» не стали делать квалификационное предложение голкиперу.