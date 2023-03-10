Просветов признан первой звездой матча с «Нэшвиллом»

Вратарь «Аризоны» Иван Просветов стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (4:1).

24-летний россиянин отразил 39 из 40 бросков. Второй звездой признан форвард Брэтт Ритчи, забивший один гол. Третья звезда — форвард Барретт Хэйтон с одной заброшенной шайбой.

Для Просветова этот матч стал первым в сезоне НХЛ.