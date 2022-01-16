«Колорадо» в гостях разгромил «Аризону»

«Колорадо» разгромил «Аризону» (5:0) на выезде матча регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей по дублю оформили Натан Маккиннон и Микко Рантанен, еще одну шайбу забил Назем Кадри.

«Колорадо» занимает 5-е место в таблице НХЛ, «Аризона» расположилась на 31-й позиции.

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«Аризона» — «Колорадо» — 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)

Голы: Маккиннон — 7 (бол., Рантанен, Макар), 13:13 — 0:1. Рантанен — 17 (Маккиннон, Ландескуг), 30:49 — 0:2. Кадри — 14 (Бураковски), 32:11 — 0:3. Рантанен — 18, 34:30 — 0:4. Маккиннон — 8, 59:39 — 0:5.

Вратари: Веймелка — Кемпер.

Штраф: 16 — 4.

Броски: 20 (6+7+7) — 32 (10+14+8).

Наши: Любушкин (20.55/1/-1) — Мальцев (11.51/1/0), Ничушкин (15.05/1/+2).

16 января. Глендейл. Gila River Arena. 14313 зрителей.