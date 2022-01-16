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Сегодня, 07:34

«Колорадо» в гостях разгромил «Аризону»

Виктория Кравченко

«Колорадо» разгромил «Аризону» (5:0) на выезде матча регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей по дублю оформили Натан Маккиннон и Микко Рантанен, еще одну шайбу забил Назем Кадри.

«Колорадо» занимает 5-е место в таблице НХЛ, «Аризона» расположилась на 31-й позиции.

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«Аризона» — «Колорадо» — 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)

Голы: Маккиннон — 7 (бол., Рантанен, Макар), 13:13 — 0:1. Рантанен — 17 (Маккиннон, Ландескуг), 30:49 — 0:2. Кадри — 14 (Бураковски), 32:11 — 0:3. Рантанен — 18, 34:30 — 0:4. Маккиннон — 8, 59:39 — 0:5.

Вратари: Веймелка — Кемпер.

Штраф: 16 — 4.

Броски: 20 (6+7+7) — 32 (10+14+8).

Наши: Любушкин (20.55/1/-1) — Мальцев (11.51/1/0), Ничушкин (15.05/1/+2).
16 января. Глендейл. Gila River Arena. 14313 зрителей.

ХК Аризона Койотс
ХК Колорадо Эвеланш
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2 Каролина 35 25 10 52
3 Вашингтон 38 21 17 51
4 Питтсбург 36 21 15 47
5 Коламбус 36 17 19 35
6 Нью-Джерси 37 14 23 33
7 Филадельфия 37 13 24 33
8 Айлендерс 30 11 19 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 38 26 12 57
2 Тампа-Бэй 40 26 14 57
3 Торонто 36 24 12 51
4 Бостон 35 22 13 46
5 Детройт 39 17 22 39
6 Баффало 37 11 26 28
7 Оттава 30 10 20 22
8 Монреаль 36 7 29 19
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 35 24 11 51
2 Нэшвилл 39 24 15 51
3 Сент-Луис 38 22 16 49
4 Миннесота 34 22 12 46
5 Виннипег 34 17 17 39
6 Даллас 35 18 17 38
7 Чикаго 38 15 23 35
8 Аризона 36 8 28 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 39 23 16 48
2 Анахайм 41 19 22 45
3 Лос-Анджелес 37 19 18 43
4 Сан-Хосе 38 20 18 41
5 Калгари 34 17 17 40
6 Эдмонтон 34 18 16 38
7 Ванкувер 37 16 21 35
8 Сиэтл 36 10 26 24
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21.01
16.01 02:00
Флорида – Коламбус
 9 : 2
16.01 03:00
Виннипег – Оттава
 - : -
16.01 03:00
Детройт – Баффало
 4 : 0
16.01 03:00
Сент-Луис – Торонто
 5 : 6
16.01 03:00
Тампа-Бэй – Даллас
 3 : 1
16.01 03:00
Филадельфия – Рейнджерс
2 : 3
16.01 04:30
Чикаго – Анахайм
 3 : 0
16.01 05:00
Аризона – Колорадо
 0 : 5
16.01 06:00
Эдмонтон – Оттава
 - : -
16.01 06:00
Калгари – Вегас
 - : -
16.01 06:00
Сиэтл – Лос-Анджелес
 - : -
16.01 06:30
Сан-Хосе – Питтсбург
 - : -
16.01 22:00
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Леон Драйзайтль

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 34 53
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

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Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

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Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

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Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

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