Сидни Кросби признан первой звездой дня в НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби признан первой звездой дня в НХЛ.

В матче с «Коламбусом» (5:2) форвард сделал хет-трик и отдал один голевой пас.

Второй звездой дня стал нападающий «Миннесоты» Райан Хартман, на счету которого дубль в игре с «Чикаго» (5:1).

Третья звезда дня — форвард «Анахайма» Дерек Грант, который отличился дублем в матче с «Тампой» (5:1).