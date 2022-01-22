Сидни Кросби признан первой звездой дня в НХЛ
Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби признан первой звездой дня в НХЛ.
В матче с «Коламбусом» (5:2) форвард сделал хет-трик и отдал один голевой пас.
Второй звездой дня стал нападающий «Миннесоты» Райан Хартман, на счету которого дубль в игре с «Чикаго» (5:1).
Третья звезда дня — форвард «Анахайма» Дерек Грант, который отличился дублем в матче с «Тампой» (5:1).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|37
|27
|10
|56
|2
|Рейнджерс
|41
|26
|15
|56
|3
|Питтсбург
|40
|25
|15
|55
|4
|Вашингтон
|41
|22
|19
|53
|5
|Коламбус
|38
|18
|20
|37
|6
|Айлендерс
|33
|14
|19
|34
|7
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|40
|13
|27
|34
|8
|Нью-Джерси
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|14
|24
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|Атлантический дивизион
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|42
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|59
|3
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|28
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|11
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|8
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|8
|31
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|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|38
|27
|11
|57
|2
|Сент-Луис
|40
|24
|16
|53
|3
|Нэшвилл
|42
|25
|17
|53
|4
|Миннесота
|36
|23
|13
|49
|5
|Даллас
|38
|20
|18
|42
|6
|Виннипег
|36
|17
|19
|40
|7
|Чикаго
|40
|15
|25
|36
|8
|Аризона
|39
|10
|29
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|41
|24
|17
|50
|2
|Анахайм
|43
|20
|23
|47
|3
|Лос-Анджелес
|41
|20
|21
|45
|4
|Сан-Хосе
|41
|21
|20
|44
|5
|Калгари
|35
|18
|17
|42
|6
|Ванкувер
|40
|18
|22
|40
|7
|Эдмонтон
|36
|18
|18
|38
|8
|Сиэтл
|40
|12
|28
|28
Результаты / календарь
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27.01
|22.01
|03:00
|
Каролина – Рейнджерс
|6 : 3
|22.01
|03:00
|
Коламбус – Питтсбург
|2 : 5
|22.01
|03:30
|
Айлендерс – Аризона
|4 : 0
|22.01
|03:30
|
Детройт – Даллас
|4 : 5 ОТ
|22.01
|04:30
|
Чикаго – Миннесота
|1 : 5
|22.01
|06:00
|
Анахайм – Тампа-Бэй
|5 : 1
|22.01
|06:00
|
Ванкувер – Флорида
|1 : 2 Б
|22.01
|06:00
|
Сиэтл – Сент-Луис
|0 : 5
|22.01
|21:00
|
Баффало – Филадельфия
|- : -
|22.01
|23:00
|
Бостон – Виннипег
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|41
|56
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|41
|55
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|36
|54
|И
|Г
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|41
|27
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|41
|26
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|36
|26
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|24
|2.03
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|27
|2.06
|
|
Тристан Джерри
Питтсбург
|32
|2.1
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