Худобин: «В 35 лет многому научиться в АХЛ уже нельзя»

Вратарь «Далласа» Антон Худобин в интервью «Чемпионату» рассказал о своем положении в команде. По его словам, играть в АХЛ не лучший вариант для него.

— Сейчас вы находитесь в «такси» — составе. Расскажите, как это выглядит со стороны игрока.

— Я нахожусь с «Далласом», выхожу на тренировки, всё как обычно. Это формальность, чтобы было место под потолком для других игроков. Сегодня буду присутствовать на матче с «Баффало» (разговор состоялся за несколько часов до игры, в которой «Старз» одержали победу со счётом 5:4).

— Что лучше — играть в АХЛ или сидеть в «такси»?

— И то и другое не очень. Лучше играть там, где хочется, то есть в главной команде. Я съездил в фарм-клуб, сыграл там четыре матча, это тоже идет на пользу — есть игровая практика, чувствуешь игру. Но в 35 лет многому научиться там уже нельзя.

— Когда и как узнали о намерении «Далласа» выставить вас на драфт отказов? Как восприняли это?

— После тренировки ко мне подошел генеральный менеджер, сказал об этом: «Если тебя кто-то заберет, то желаем удачи, если нет, то поедешь в АХЛ. Потренируешься, сыграешь там. Не думаем, что это будет надолго». В принципе, так и оказалось, всего две недели там был. Воспринял с достоинством.

— Была ли при этом нервозность из-за возможного переезда?

— У меня такое уже не первый раз, поэтому было 50/50. Не думал ни о чём, приехал домой, полежал, подумал, собрал кое-какие вещи. Потому что если кто-то заберёт, то сразу надо улетать. Больше никаких мыслей не было, сидел и ждал, как будет.