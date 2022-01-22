Худобин входил в сферу интересов «Эдмонтона»

«Эдмонтон» ищет кандидатов для усиления вратарской линии. Одним из вариантов был российский голкипер «Далласа» Антон Худобин, сообщает The Score со ссылкой на инсайдера Пьера Лебрюна.

«Они рассматривали Йоонаса Корписало из «Коламбуса», который летом может выйти на рынок. Также они обсуждали Антона Худобина из «Далласа», — сказал ЛеБрюн.

13 декабря «Даллас» выставил Худобина на драфт отказов, а затем отправил в АХЛ, чтобы у него была игровая практика. Недавно клуб вернул россиянина в основу.

Контракт Худобина с кэпхитом 3,33 миллиона долларов действует до завершения сезона-2022/23.