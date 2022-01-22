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Сегодня, 13:57

Худобин входил в сферу интересов «Эдмонтона»

Российский вратарь «Далласа» был интересен «Эдмонтону»
Иван Шитик
Корреспондент
Антон Худобин.
Фото Getty Images

«Эдмонтон» ищет кандидатов для усиления вратарской линии. Одним из вариантов был российский голкипер «Далласа» Антон Худобин, сообщает The Score со ссылкой на инсайдера Пьера Лебрюна.

«Они рассматривали Йоонаса Корписало из «Коламбуса», который летом может выйти на рынок. Также они обсуждали Антона Худобина из «Далласа», — сказал ЛеБрюн.

13 декабря «Даллас» выставил Худобина на драфт отказов, а затем отправил в АХЛ, чтобы у него была игровая практика. Недавно клуб вернул россиянина в основу.

Контракт Худобина с кэпхитом 3,33 миллиона долларов действует до завершения сезона-2022/23.

Антон Худобин
ХК Даллас Старз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 37 27 10 56
2 Рейнджерс 41 26 15 56
3 Питтсбург 40 25 15 55
4 Вашингтон 41 22 19 53
5 Коламбус 38 18 20 37
6 Айлендерс 33 14 19 34
7 Филадельфия 40 13 27 34
8 Нью-Джерси 38 14 24 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 41 28 13 61
2 Тампа-Бэй 42 27 15 59
3 Торонто 37 24 13 51
4 Бостон 37 23 14 48
5 Детройт 41 18 23 42
6 Баффало 40 12 28 31
7 Оттава 33 11 22 24
8 Монреаль 39 8 31 22
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 38 27 11 57
2 Сент-Луис 40 24 16 53
3 Нэшвилл 42 25 17 53
4 Миннесота 36 23 13 49
5 Даллас 38 20 18 42
6 Виннипег 36 17 19 40
7 Чикаго 40 15 25 36
8 Аризона 39 10 29 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 41 24 17 50
2 Анахайм 43 20 23 47
3 Лос-Анджелес 41 20 21 45
4 Сан-Хосе 41 21 20 44
5 Калгари 35 18 17 42
6 Ванкувер 40 18 22 40
7 Эдмонтон 36 18 18 38
8 Сиэтл 40 12 28 28
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22.01 03:00
Каролина – Рейнджерс
6 : 3
22.01 03:00
Коламбус – Питтсбург
 2 : 5
22.01 03:30
Айлендерс – Аризона
 4 : 0
22.01 03:30
Детройт – Даллас
 4 : 5 ОТ
22.01 04:30
Чикаго – Миннесота
 1 : 5
22.01 06:00
Анахайм – Тампа-Бэй
 5 : 1
22.01 06:00
Ванкувер – Флорида
 1 : 2 Б
22.01 06:00
Сиэтл – Сент-Луис
 0 : 5
22.01 21:00
Баффало – Филадельфия
 - : -
22.01 23:00
Бостон – Виннипег
 - : -
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 41 56
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 41 55
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 36 54
И Г
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 41 27
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 41 26
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 36 26
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 24 2.03
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 27 2.06
Тристан Джерри

Тристан Джерри

Питтсбург

 32 2.1
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