Шири забросил Сорокину обратной стороной клюшки

Нападающий «Вашингтона» Конор Шири сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс». На 7-й минуте второго периода он сделал счет 1:1.

30-летний американец совершил бросок обратной стороной клюшки в левый угол ворот российского голкипера Ильи Сорокина. Для него это 15-й гол в нынешнем сезоне.