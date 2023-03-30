«Рейнджерс» на 4 года продлили контракт с Хитилом

«Рейнджерс» объявили о продлении контракта с нападающим Филипом Хитилом. 23-летний чех подписал четырехлетнее соглашение на 17,75 миллиона долларов.

Хоккеист был выбран клубом из Нью-Йорка на драфте НХЛ 2017 года в 1-м раунде под общим 21-м номером. В 2018 году он дебютировал в НХЛ.

В этом сезоне Хитил сыграл в 66 матчах регулярного чемпионата НХЛ, набрав 42 (22+20) очков.