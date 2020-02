«Каролина» принимает «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ (третий период, 3:3). На 46-й минуте отличился Андрей Свечников. Он подхватил шайбу в средней зоне, легко объехал защитников и поразил ворота. На счету россиянина 46 (20+26) очков в 52 матчах.

