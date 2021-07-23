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Шестеркин заявил, что недоволен тем, как провел сезон в НХЛ

19:00
Игорь Шестеркин. Фото AFP
Игорь Шестеркин. Фото AFP
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Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин в интервью корреспонденту «СЭ» рассказал о подготовке к новому чемпионату НХЛ и сравнил свое выступление в двух первых сезонах за океаном.

— Прошлым сезоном я не доволен, сыграл в меру своих возможностей, но мог сыграть и получше, — сказал Шестеркин. — Поэтому немного решил поменять предсезонную подготовку, сделать акцент на какие-то вещи, на которых раньше если и делал, то не до конца.

В прошлом сезоне пропускал много шайб, мы много проигрывали матчей. Если сравнить с тем, как я начинал, и как меня только подняли, то разница есть. Были неправильные движения, которые у меня не получалось натренировать до автоматизма. Значит, я упустил это прошлым летом, поэтому этим летом надо нагонять.

Возможно, неудачный сезон связан с подготовкой, возможно, была какая-то психологическая проблема. Сейчас было время отдохнуть, перезагрузиться, с чистой головой и свободными мыслями подойти к новому сезону.

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Алексей Шевченко все материалы автора

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