Гурд перенес операцию на плече и может пропустить старт сезона

Форвард «Сиэтла» Янни Гурд, скорее всего, пропустит начало следующего сезона. Хоккеист перенес операцию на плече, информирует официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Кракен» выбрал 29-летнего нападающего на драфте расширения.

В этом году Гурд помог «Лайтнинг» во второй раз подряд завоевать Кубок Стэнли, набрав 7 (6+1) очков в 23 играх плей-офф.