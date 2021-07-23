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Tokyo 2020
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Гурд перенес операцию на плече и может пропустить старт сезона

18:05
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Форвард «Сиэтла» Янни Гурд, скорее всего, пропустит начало следующего сезона. Хоккеист перенес операцию на плече, информирует официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Кракен» выбрал 29-летнего нападающего на драфте расширения.

В этом году Гурд помог «Лайтнинг» во второй раз подряд завоевать Кубок Стэнли, набрав 7 (6+1) очков в 23 играх плей-офф.

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Иван Шитик все материалы автора

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