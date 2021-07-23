«Рейнджерс» выставили Дианджело на драфт отказов с целью расторжения контракта
19:08
«Рейнджерс» выставили защитника Энтони Дианджело на драфт отказов. После этого контракт хоккеиста будет выкуплен, сообщает в Twitter инсайдер Эллиотт Фридман.
Клуб подписал двухлетний контракт с Дианджело в октябре прошлого года на сумму 9,6 миллиона долларов.
В прошлом сезоне НХЛ защитник участвовал в шести матчах, набрав 1 (0+1) очко при показателе полезности «-6».
У Дианджело произошел конфликт с российским вратарем Александром Георгиевым. С 30 января американец не выходил в основном составе.
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