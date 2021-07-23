Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Tokyo 2020
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Рейнджерс» выставили Дианджело на драфт отказов с целью расторжения контракта

19:08
Теги:

«Рейнджерс» выставили защитника Энтони Дианджело на драфт отказов. После этого контракт хоккеиста будет выкуплен, сообщает в Twitter инсайдер Эллиотт Фридман.

Клуб подписал двухлетний контракт с Дианджело в октябре прошлого года на сумму 9,6 миллиона долларов.

В прошлом сезоне НХЛ защитник участвовал в шести матчах, набрав 1 (0+1) очко при показателе полезности «-6».

У Дианджело произошел конфликт с российским вратарем Александром Георгиевым. С 30 января американец не выходил в основном составе.

«Я не расист и не экстремист». Американец, подравшийся с российским вратарем, отлучен от хоккея — ждем его в КХЛ?

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Валерий Карпин назначен новым главным тренером сборной России по совместительству
Волшебный танец смерти. Юрий Голышак — об открытии Олимпиады
РФС назвал условия работы Карпина со сборной России
Медведев в теннисе, медали в дзюдо и очень много баскетбола. Анонс событий первого дня Олимпиады
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
0
Офсайд