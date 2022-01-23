Шестеркин в матче с «Аризоной» пропустил две шайбы за 5 минут

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Аризоной». Вратарь команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин пропустил две шайбы на третьей и седьмой минутах. gone fishing. ? pic.twitter.com/fLOZYBwiJR — Arizona Coyotes (@ArizonaCoyotes) January 23, 2022 The feed.

The goal. ? pic.twitter.com/gKvGToej8K — Arizona Coyotes (@ArizonaCoyotes) January 23, 2022