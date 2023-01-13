Шестеркин признан второй звездой матча «Рейнджерс» — «Даллас»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Рейнджерс» — «Даллас» (2:1 ОТ).

Второй звездой встречи признан российский голкипер Игорь Шестеркин. 27-летний россиянин отразил 24 из 25 бросков по своим воротам.

Возглавил тройку защитник «Рейнджерс» Адам Фокс, который забросил победную шайбу в овертайме. Третьей звездой стал вратарь «Старз» Джейк Эттингер, отразивший 29 из 31 броска.