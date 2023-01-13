«Миннесота» выиграла у «Айлендерс». Капризов забросил в пустые ворота
«Миннесота» выиграла у «Айлендерс» в матче НХЛ
«Айлендерс» дома проиграла «Миннесоте» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3. «Уайлд» прервали неудачную серию из трех поражений.
Российский нападающий Кирилл Капризов сделал голевую передачу и забросил шайбу в путсые ворота. Его признали первой звездой встречи.
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«Айлендерс» — «Миннесота» — 1:3 (1:0, 0:0, 0:3)
Голы: Мэйфилд — 5 (Мартин, Романов), 16:49 — 1:0. Годро — 10 (мен., Эрикссон Эк), 50:55 — 1:1. Стил — 8 (Зуккарелло, Капризов), 52:28 — 1:2. Капризов — 25 (п.в., Зуккарелло, Меррилл), 58:47 — 1:3.
Вратари: Сорокин (57:53 — 58:47) — Густавссон.
Штраф: 12 — 8.
Броски: 20 (4+10+6) — 36 (7+17+12).
Наши: Романов (19.33/1/+1) — Капризов (20.10/5/+2).
13 января. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.
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|13.01
|03:00
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Баффало – Виннипег
|2 : 4
|13.01
|03:00
|
Бостон – Сиэтл
|0 : 3
|13.01
|03:00
|
Детройт – Торонто
|4 : 1
|13.01
|03:00
|
Коламбус – Каролина
|2 : 6
|13.01
|03:00
|
Монреаль – Нэшвилл
|4 : 3
|13.01
|03:00
|
Рейнджерс – Даллас
|2 : 1 ОТ
|13.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Ванкувер
|5 : 4
|13.01
|03:30
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Айлендерс – Миннесота
|1 : 3
|13.01
|04:00
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Сент-Луис – Калгари
|- : -
|13.01
|04:30
|
Чикаго – Колорадо
|- : -
|13.01
|05:00
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Аризона – Оттава
|- : -
|13.01
|06:00
|
Вегас – Флорида
|- : -
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