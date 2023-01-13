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Сегодня, 06:15

«Миннесота» выиграла у «Айлендерс». Капризов забросил в пустые ворота

«Миннесота» выиграла у «Айлендерс» в матче НХЛ
Евгений Козинов
Корреспондент
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«Айлендерс» дома проиграла «Миннесоте» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3. «Уайлд» прервали неудачную серию из трех поражений.

Российский нападающий Кирилл Капризов сделал голевую передачу и забросил шайбу в путсые ворота. Его признали первой звездой встречи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Миннесота» — 1:3 (1:0, 0:0, 0:3)

Голы: Мэйфилд — 5 (Мартин, Романов), 16:49 — 1:0. Годро — 10 (мен., Эрикссон Эк), 50:55 — 1:1. Стил — 8 (Зуккарелло, Капризов), 52:28 — 1:2. Капризов — 25 (п.в., Зуккарелло, Меррилл), 58:47 — 1:3.

Вратари: Сорокин (57:53 — 58:47) — Густавссон.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 20 (4+10+6) — 36 (7+17+12).

Наши: Романов (19.33/1/+1) — Капризов (20.10/5/+2).

13 января. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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13.01 03:00
Рейнджерс – Даллас
 2 : 1 ОТ
13.01 03:00
Тампа-Бэй – Ванкувер
 5 : 4
13.01 03:30
Айлендерс – Миннесота
 1 : 3
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13.01 04:30
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