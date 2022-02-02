Шестеркин признан третьей звездой матча «Рейнджерс» — «Флорида»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Рейнджерс» — «Флорида» (5:2).

Третьей звездой встречи стал российский голкипер Игорь Шестеркин. Он отразил 34 из 36 бросков по своим воротам.

Второй звездой признан нападающий Мика Зибанежад. 28-летний швед набрал 2 (1+1) очка.

Возглавил тройку форвард Крис Крайдер, который отметился двумя голами и одной голевой передачей.