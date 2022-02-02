«Калгари» победил «Даллас», уступая 1:3 после двух периодов

«Калгари» отыгрался со счета 1:3 в третьем периоде и выиграл у «Далласа»

«Калгари» обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

В составе «Флэймз» отличились Тревор Льюис, Эндрю Манджапане, Джонни Годро и Оливер Шилингтон. У «Далласа» забросили Джоэль Хенли, Джейсон Робертсон и Джейми Бенн.

Отметим, что после двух периодов «Калгари» уступал со счетом 1:3.

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«Даллас» — «Калгари» — 3:4 (2:1, 1:0, 0:3)

Голы: Льюис — 4 (Ружичка, Лучич), 1:54 — 0:1. Хенли — 1 (Дамиани, Киро), 4:26 — 1:1. Робертсон — 17 (Линделл, Хейсканен), 18:12 — 2:1. Бенн — 12 (Сегин, Гурьянов), 31:20 — 3:1. Манджапане — 20 (Коулмэн, Хэнифин), 54:36 — 3:2. Годро — 18 (Ткачак, Линдхольм), 55:13 — 3:3. Шилингтон — 5 (Андерссон, Линдхольм), 58:13 — 3:4.

Вратари: Эттингер (58:38) — Маркстрем (Владарж, 40:00).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 28 (6+17+5) — 40 (11+11+18).

Наши: Гурьянов (19.49/3/-1), Радулов (12.08/2/-3) — Задоров (16.39/2/0).

2 февраля. Даллас. American Airlines Center.