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Сегодня, 07:10

«Калгари» победил «Даллас», уступая 1:3 после двух периодов

«Калгари» отыгрался со счета 1:3 в третьем периоде и выиграл у «Далласа»
Иван Торопцев
Корреспондент

«Калгари» обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

В составе «Флэймз» отличились Тревор Льюис, Эндрю Манджапане, Джонни Годро и Оливер Шилингтон. У «Далласа» забросили Джоэль Хенли, Джейсон Робертсон и Джейми Бенн.

Отметим, что после двух периодов «Калгари» уступал со счетом 1:3.

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«Даллас» — «Калгари» — 3:4 (2:1, 1:0, 0:3)

Голы: Льюис — 4 (Ружичка, Лучич), 1:54 — 0:1. Хенли — 1 (Дамиани, Киро), 4:26 — 1:1. Робертсон — 17 (Линделл, Хейсканен), 18:12 — 2:1. Бенн — 12 (Сегин, Гурьянов), 31:20 — 3:1. Манджапане — 20 (Коулмэн, Хэнифин), 54:36 — 3:2. Годро — 18 (Ткачак, Линдхольм), 55:13 — 3:3. Шилингтон — 5 (Андерссон, Линдхольм), 58:13 — 3:4.

Вратари: Эттингер (58:38) — Маркстрем (Владарж, 40:00).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 28 (6+17+5) — 40 (11+11+18).

Наши: Гурьянов (19.49/3/-1), Радулов (12.08/2/-3) — Задоров (16.39/2/0).

2 февраля. Даллас. American Airlines Center.

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ХК Даллас Старз
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4 Вашингтон 46 25 21 59
5 Коламбус 43 20 23 41
6 Айлендерс 38 16 22 38
7 Филадельфия 45 15 30 38
8 Нью-Джерси 45 15 30 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 47 32 15 69
2 Тампа-Бэй 46 30 16 66
3 Торонто 42 29 13 61
4 Бостон 43 26 17 55
5 Детройт 46 20 26 46
6 Баффало 44 14 30 35
7 Оттава 40 14 26 32
8 Монреаль 44 8 36 23
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2 Нэшвилл 46 28 18 60
3 Миннесота 40 27 13 57
4 Сент-Луис 44 26 18 57
5 Даллас 43 23 20 48
6 Виннипег 42 18 24 43
7 Чикаго 45 16 29 39
8 Аризона 44 11 33 26
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2 Анахайм 48 23 25 55
3 Лос-Анджелес 46 23 23 53
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5 Сан-Хосе 46 22 24 48
6 Эдмонтон 41 22 19 47
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