Шестеркин признан третьей звездой дня в НХЛ

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал третьей звездой игрового дня в НХЛ.

26-летний россиянин в матче с «Вашингтоном» (4:1) отразил 36 бросков по воротам.

Первой звездой признан форвард «Ванкувера» Джей Ти Миллер, набравший 4 (2+2) очка в матче с «Калгари» (7:1). Вторая звезда — нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, оформивший дубль в игре с «Миннесотой» (3:1).