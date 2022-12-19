Шестеркин повторил достижение «Рейнджерс» 90-летней давности

«Рейнджерс» с российским голкипером Игорем Шестеркиным в воротах разгромили «Чикаго» (7:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра прошла на арене «Бдэкхокс».

26-летний россиянин набирает с командой очки в выездных матчах на протяжении 10 матчей. С 13 октября «Рейнджерс» на выезде не проигрывали в основное время — только один раз в овертайме. Как сообщает пресс-служба лиги, Шестеркин повторил достижение своего клуба 90-летней давности.

В сезоне-1931/32 вратарь Джон Росс Роач с «Рейнджерс» также набирал очки на выезде в течение 10 игр. Рекордсменом является Дэйв Керр, который в сезоне-1939/40 провел 11 гостевых встреч с набранными очками.