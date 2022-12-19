Малкин сократил отставание от Федорова до одного очка в списке лучших российских бомбардиров НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (2:3).

Таким образом, это очко стало для россиянина 1178 (454+724) в 1011 матчах лиги. Он отстает от Сергея Федорова, который занимает второе место в списке лучших российских бомбардиров НХЛ, на одно очко. На счету Федорова 1179 (483+696) очков в 1248 играх.

Лидирует Александр Овечкин — 1445 (800+645) очков в 1306 матчах.