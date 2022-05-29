«Каролина» выиграла все домашние матчи и проиграла все гостевые. Седьмая игра с «Рейнджерс» пройдет в Северной Каролине

«Каролина» в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ уступила «Рейнджерс» со счетом 2:5.

Таким образом, «Харрикейнз» в текущем розыгрыше Кубка Стэнли одержали победы во всех домашних матчах и проиграли во всех играх в гостях. В первом раунде «Каролина» обыграла в четырех домашних матчах «Бостон», но трижды уступила в гостях.

Решающий седьмой матч серии с «Рейнджерс» пройдет 30 мая в Северной Каролине и начнется в 3:00 мск.