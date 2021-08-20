Шестеркин — о Лундквисте: «Я благодарен судьбе, что смог познакомиться с тобой»
Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин прокомментировал заявление Хенрика Лундквиста о завершении карьеры.
«Хенрик, хочу поздравить тебя с выдающейся карьерой! Ты всегда был моим источником вдохновения. Ты не только легендарный вратарь, но и невероятный товарищ по команде. Смотреть за тобой с самого детства было огромным удовольствием!
Я благодарен судьбе, что смог познакомиться с тобой. Жаль, что это был достаточно короткий срок. За это время я смог многому научиться. Это был неоценимый опыт.
Ты один из самых выдающихся спортсменов в НХЛ и во всем хоккее. Уверен, что в новой главе твоей жизни у тебя все сложится так же удачно.
Спасибо, Король», — написал Шестеркин в Instagram.
20 августа «Рейнджерс» сообщили, что выведут из обращения 30-й номер, под которым играл швед. Он выступал за клуб с 2005 по 2020 год.
Лундквист — олимпийский чемпион-2006, серебряный призер Олимпийских игр-2014, чемпион мира-2017, обладатель «Везина Трофи» в 2012 году.
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