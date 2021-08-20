Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин прокомментировал заявление Хенрика Лундквиста о завершении карьеры.

«Хенрик, хочу поздравить тебя с выдающейся карьерой! Ты всегда был моим источником вдохновения. Ты не только легендарный вратарь, но и невероятный товарищ по команде. Смотреть за тобой с самого детства было огромным удовольствием!

Я благодарен судьбе, что смог познакомиться с тобой. Жаль, что это был достаточно короткий срок. За это время я смог многому научиться. Это был неоценимый опыт.

Ты один из самых выдающихся спортсменов в НХЛ и во всем хоккее. Уверен, что в новой главе твоей жизни у тебя все сложится так же удачно.

Спасибо, Король», — написал Шестеркин в Instagram.

20 августа «Рейнджерс» сообщили, что выведут из обращения 30-й номер, под которым играл швед. Он выступал за клуб с 2005 по 2020 год.

Лундквист — олимпийский чемпион-2006, серебряный призер Олимпийских игр-2014, чемпион мира-2017, обладатель «Везина Трофи» в 2012 году.