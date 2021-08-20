«Рейнджерс» выведут из обращения номер Лундквиста

«Рейнджерс» сообщили, что выведут из обращения 30-й номер, под которым играл вратарь Хенрик Лундквист. 20 августа он объявил о завершении карьеры.

«Со смешанными эмоциями выражаем свои наилучшие пожелания и благодарность Хенрику Лундквисту, который объявил о завершении карьеры.

Стремление к совершенству сделало Хенрика одним из лучших вратарей в истории хоккея. Нам повезло стать свидетелями его величия в течение 15 лет. Мы поздравляем его с экстраординарной карьерой.

С гордостью сообщаем, что номер Хенрика будет выведен из обращения в предстоящем сезоне», — говорится в сообщении клуба в Twitter.

Лундквист выступал за «Рейнджерс» с 2005 по 2020 год. В начале октября 2020 года 39-летний швед подписал однолетнее соглашение с «Вашингтоном». После этого он объявил о приостановке карьеры по состоянию здоровья. В январе он перенес операцию на сердце.

Лундквист — олимпийский чемпион-2006, серебряный призер Олимпийских игр-2014, чемпион мира-2017, обладатель «Везина Трофи» в 2012 году.