Задоров прокомментировал подписание контракта с «Калгари»

Защитник «Калгари» Никита Задоров поделился впечатлениями о подписании контракта с клубом.

«Спасибо «Чикаго» за отличный год. Очень рад новой возможности с «Калгари», — написал Задоров в Instagram.

20 августа Задоров подписал однолетний контракт с «Калгари». 26-летний россиянин в прошлом сезоне провел за «Чикаго» 55 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 8 (1+7) очков. Ранее он также выступал за «Колорадо» и «Баффало».