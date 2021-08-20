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Задоров прокомментировал подписание контракта с «Калгари»

20:04
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Защитник «Калгари» Никита Задоров поделился впечатлениями о подписании контракта с клубом.

«Спасибо «Чикаго» за отличный год. Очень рад новой возможности с «Калгари», — написал Задоров в Instagram.

20 августа Задоров подписал однолетний контракт с «Калгари». 26-летний россиянин в прошлом сезоне провел за «Чикаго» 55 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 8 (1+7) очков. Ранее он также выступал за «Колорадо» и «Баффало».

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Сергей Разин все материалы автора

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