Шайба Проворова принесла "Филадельфии" победу над "Детройтом"

"Филадельфия" обыграла "Детройт" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:1. Дубль в этой встрече на счету шведского форварда Оскара Линдхольма.
Победную шайбу забросил защитник Иван Проворов. В третьем периоде он нанес точный бросок от синей линии. Для россиянина этот гол стал 6-м в сезоне.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Детройт" - "Филадельфия" - 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Наши: - - Проворов.
🚀🚀🚀🚀– NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) 18 февраля 2019 г.
Provorov gives the Flyers a 2-1 lead! pic.twitter.com/tb65Ekzx6l
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