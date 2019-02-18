Шайба Проворова принесла "Филадельфии" победу над "Детройтом"

"Филадельфия" обыграла "Детройт" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:1. Дубль в этой встрече на счету шведского форварда Оскара Линдхольма.

Победную шайбу забросил защитник Иван Проворов. В третьем периоде он нанес точный бросок от синей линии. Для россиянина этот гол стал 6-м в сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Детройт" - "Филадельфия" - 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Наши: - - Проворов.