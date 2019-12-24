Сергей Бобровский: «Флорида» вышла неготовой, нас переиграли во всех компонентах»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Тампа-Бэй» (1:6).

— Трудно это переварить, — приводит слова Бобровского официальный сайт «Флориды». — Если хотите взглянуть на вещи позитивно, то нужно оставить игру в прошлом, хорошо провести перерыв, а затем вернуться к работе. «Флорида» вышла неготовой. Нас переиграли во всех компонентах. Нельзя себе позволять такое, особенно в матчах с соперниками по дивизиону.