Сергей Бобровский: "Большинство бросков по моим воротам были от синей линии и из углов"

Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский в интервью "СЭ" отметил, что команда сильно помогла ему во втором матче серии плей-офф с "Тампа-Бэй" (5:1). "Блю Джекетс" одержали вторую победу в двух поединках.

– Ребята сегодня здорово играли в обороне, – сказал Бобровский. – Блокировали броски, позволяли мне видеть шайбу, чистили пятак, а еще забрали середину, не дали им дышать, лишили времени и пространства. Молодцы и нападающие, которые здорово помогали защите. Большинство бросков по моим воротам были от синей линии и из углов. Отличная командная победа!

– В общем, вам пришлось легче, чем в первом матче? Достаточно сказать, что "Тампа" с ее атакой бросила в створ в двух первых периодах всего 13 раз.

– Легко здесь не бывает. Так нельзя говорить. Может быть десять бросков, может двадцать – ты не знаешь, чего ожидать. В играх плей-офф все очень быстро меняется. В один момент кажется, что ты уверен в себе и все хорошо, а через минуту все может перевернуться с ног на голову. Главное здесь – держать свою линию, быть сфокусированным и не ослаблять хватку все 60 минут. Каждая смена может стать ключевой. (Игорь Рабинер)

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