Сергачев признан второй звездой матча «Чикаго» — «Тампа»
06:56
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Чикаго» — «Тампа» (4:7). Первой звездой признан нападающий «Лайтнинг» Брэйден Пойнт, набравший 3 (1+2) очка.
Второй звездой встречи стал российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев. На его счету две голевые передачи.
Замкнул тройку лучших нападающий «Блэкхокс» Патрик Кейн, который сделал две голевые передачи.
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