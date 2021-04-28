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Сергачев признан второй звездой матча «Чикаго» — «Тампа»

06:56
28 апреля. «Чикаго» — «Тампа» - 4:7. Михаил Сергачев (слева). Фото nhl.com
28 апреля. «Чикаго» — «Тампа» - 4:7. Михаил Сергачев (слева). Фото nhl.com

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Чикаго» — «Тампа» (4:7). Первой звездой признан нападающий «Лайтнинг» Брэйден Пойнт, набравший 3 (1+2) очка.

Второй звездой встречи стал российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев. На его счету две голевые передачи.

Замкнул тройку лучших нападающий «Блэкхокс» Патрик Кейн, который сделал две голевые передачи.

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