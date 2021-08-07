Сергачев признался, что не смотрел Евро-2020

Защитник «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев сказал, что он не смотрел матчи Евро-2020.

— Смотрели Евро-2020?

— Нет, честно говоря. Мельком посмотрел последние три пенальти. Очень драматично. Мы были на яхте, отмечали победу. Поэтому не получилось посмотреть, связи не было.

— Вы же видели результат сборной России?

— Хейт всегда будет. Как бы ребята не играли — всегда найдутся люди, которые из захейтят. К этому нужно просто привыкнуть. Мы уже привыкли, что нас хейтят. Особенно, когда проиграли «Коламбусу» в 2019.

— Это же разный уровень. Вы играете в лучшей лиге мира, а российские футболисты играют в РПЛ. Сборная не показывает результат.

— А она должна показывать результат? Люди этого ожидают от них?

— Не 4 место в группе же

— Это понятно. Вы же говорите, что уровень РПЛ плохой. Как они тогда будут обыгрывать условную Италию.

— Хейт заслуженный или нет?

— Я не могу сказать, ибо я сам никогда и никого не хейтил. Может, заслуженный. Может, нет. Возможно, люди ожидали большего. Всегда они ожидают большего.

— Кому после поражения хуже: сборной России по хоккею или по футболу?

— Для меня — хоккей. У футбола больше болельщиков, поэтому это как-то массивнее выглядит. В хоккее, слава богу, все хорошо и мирно прошло. Особо ребят не душили.

В прошлом сезоне Сергачев выиграл Суперкубок России вместе с «Тампой».