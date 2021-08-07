Нерс изначально склонялся к новому контракту на 4 года
23:40
Защитник «Эдмонтона» Дарнелл Нерс рассказал о ходе переговоров по новому контракту с клубом, сообщает The Athletic.
Изначально хоккеист склонялся к тому, чтобы подписать новое соглашение на четыре года. Но после того, как сразу нескольких других защитников лиги заключили со своими клубами долгосрочные соглашения, он пересмотрел свои планы.
В четверг Дарнелл Нерс на восемь лет продлил контракт с «Ойлерз». Соглашение на сумму 74 миллиона долларов (среднегодовая стоимость — 9,25 млн) вступает в силу с сезона-2022/23.
Предстоящий сезон станет последним по двухлетнему контракту 26-летнего защитника, подписанному 10 февраля 2020 года.
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