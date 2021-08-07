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Нерс изначально склонялся к новому контракту на 4 года

23:40
Дарнелл Нерс. Фото Getty Images
Дарнелл Нерс. Фото Getty Images
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Защитник «Эдмонтона» Дарнелл Нерс рассказал о ходе переговоров по новому контракту с клубом, сообщает The Athletic.

Изначально хоккеист склонялся к тому, чтобы подписать новое соглашение на четыре года. Но после того, как сразу нескольких других защитников лиги заключили со своими клубами долгосрочные соглашения, он пересмотрел свои планы.

В четверг Дарнелл Нерс на восемь лет продлил контракт с «Ойлерз». Соглашение на сумму 74 миллиона долларов (среднегодовая стоимость — 9,25 млн) вступает в силу с сезона-2022/23.

Предстоящий сезон станет последним по двухлетнему контракту 26-летнего защитника, подписанному 10 февраля 2020 года.

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Иван Шитик все материалы автора

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