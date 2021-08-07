Сергачев рассказал о маршруте Кубка Стэнли по России

Защитник «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев привез в Россию Кубок Стэнли. Он рассказал о его маршруте.

«Здесь журналистов больше, чем у нас в Тампе, — сказал Сергачев. — Это очень приятно. Кубок прилетает 6 сентября в Москву. Вроде бы до 9 числа он будет здесь. Потом полетит в Нижнекамск, а затем в Уфу. С 6-10 сентября Кубок будет в России. В Нижнекамске и Уфе кубок будет стоять на площади, с ним будут все фотографироваться. В Москве — не знаю. Мы пойдем на Красную площадь и к Ване Урганту».

В прошлом сезоне Сергачев выиграл Суперкубок России вместе с «Тампой».