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Tokyo 2020
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Сергачев рассказал о маршруте Кубка Стэнли по России

22:50
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Защитник «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев привез в Россию Кубок Стэнли. Он рассказал о его маршруте.

«Здесь журналистов больше, чем у нас в Тампе, — сказал Сергачев. —  Это очень приятно. Кубок прилетает 6 сентября в Москву. Вроде бы до 9 числа он будет здесь. Потом полетит в Нижнекамск, а затем в Уфу. С 6-10 сентября Кубок будет в России. В Нижнекамске и Уфе кубок будет стоять на площади, с ним будут все фотографироваться. В Москве — не знаю. Мы пойдем на Красную площадь и к Ване Урганту».

В прошлом сезоне Сергачев выиграл Суперкубок России вместе с «Тампой».

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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