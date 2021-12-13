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«Сент-Луис» вызвал Торопченко из фарм-клуба

22:58
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Нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко получил вызов в основную команду. Сразу несколько нападающих «Блюз» были ранее помещены в список травмированных: Давид Перрон, Роберт Томас и Брэйден Шенн.

В нынешнем сезоне Торопченко провел в АХЛ 22 матча и набрал 9 (5+4) очков.

Напомним, что в прошлом сезоне он выступал в КХЛ за «Куньлунь».

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Иван Шитик все материалы автора
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