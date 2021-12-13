«Сент-Луис» вызвал Торопченко из фарм-клуба

Нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко получил вызов в основную команду. Сразу несколько нападающих «Блюз» были ранее помещены в список травмированных: Давид Перрон, Роберт Томас и Брэйден Шенн.

#stlblues have announced they've put Perron on LTIR retroactive to Nov. 27, put Robert Thomas and Brayden Schenn on IR, activated Tyler Bozak and Justin Faulk and recalled Alexei Toropchenko from Springfield. — Lou Korac (@lkorac10) December 13, 2021

В нынешнем сезоне Торопченко провел в АХЛ 22 матча и набрал 9 (5+4) очков.

Напомним, что в прошлом сезоне он выступал в КХЛ за «Куньлунь».