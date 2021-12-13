Генменеджер «Далласа» объяснил решение выставить Худобина на драфт отказов

Генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл объяснил, почему российский голкипер Антон Худобин попал на на драфт отказов.

Он заявил, что «Далласу» нужно место в составе с его травмами и болезнями, а Худобину необходимо играть матчи, сообщает журналист Мэттью Де Франкс.

Контракт россиянина с кэпхитом 3,33 миллиона долларов действует до конца сезона-2022/2023. В нем есть пункт об ограничении на обмен — вратарь может выбрать четыре команды, куда не может быть обменян.