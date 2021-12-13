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Генменеджер «Далласа» объяснил решение выставить Худобина на драфт отказов

23:02
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Генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл объяснил, почему российский голкипер Антон Худобин попал на на драфт отказов.

Он заявил, что «Далласу» нужно место в составе с его травмами и болезнями, а Худобину необходимо играть матчи, сообщает журналист Мэттью Де Франкс.

Контракт россиянина с кэпхитом 3,33 миллиона долларов действует до конца сезона-2022/2023. В нем есть пункт об ограничении на обмен — вратарь может выбрать четыре команды, куда не может быть обменян.

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Иван Шитик все материалы автора
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