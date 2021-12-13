Генменеджер «Далласа» объяснил решение выставить Худобина на драфт отказов
23:02
Генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл объяснил, почему российский голкипер Антон Худобин попал на на драфт отказов.
Он заявил, что «Далласу» нужно место в составе с его травмами и болезнями, а Худобину необходимо играть матчи, сообщает журналист Мэттью Де Франкс.
Контракт россиянина с кэпхитом 3,33 миллиона долларов действует до конца сезона-2022/2023. В нем есть пункт об ограничении на обмен — вратарь может выбрать четыре команды, куда не может быть обменян.
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