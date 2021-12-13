«Флорида» забрала с драфта отказов голкипера «Колорадо» Юнаса Юхонссона.

26-летний швед провел в этом сезоне в регулярном чемпионате 9 матчей. Он пропускал в среднем 3,73 шайбы (885, процента отраженных бросков).

В основу «Эвеланш» был вызван голкипер Павел Францоуз, который восстановился после всех травм.