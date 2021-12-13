«Флорида» забрала с драфта отказов голкипера «Колорадо»
22:13
«Флорида» забрала с драфта отказов голкипера «Колорадо» Юнаса Юхонссона.
26-летний швед провел в этом сезоне в регулярном чемпионате 9 матчей. Он пропускал в среднем 3,73 шайбы (885, процента отраженных бросков).
В основу «Эвеланш» был вызван голкипер Павел Францоуз, который восстановился после всех травм.
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