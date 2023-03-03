«Сент-Луис» выменял Врану у «Детройта» на Маклафлина и выбор в 7-м раунде драфта-2025
«Сент-Луис» выменял нападающего Якуба Врану у «Детройта», сообщается на официальном сайте НХЛ.
Взамен «Ред Уингз» получили нападающего Дилана Маклафлина и выбор в 7-м раунде драфта НХЛ-2025.
Контракт Враны с зарплатой 5,25 миллиона долларов рассчитан до конца следующего сезона. «Детройт» удержит 50 процентов зарплаты игрока в своей платежной ведомости. 27-летний чех в декабре 2022 года завершил прохождение программы помощи игрокам НХЛ.
В текущем сезоне Врана провел 5 матчей в НХЛ и набрал 2 (1+1) очка.
27-летний Маклафлин еще не дебютировал в НХЛ. Он забил 1 гол в 6 матчах текущего сезона АХЛ за «Спрингфилд». Срок соглашения хоккеиста с кэпхитом 750 тысяч долларов рассчитан до конца сезона-2022/23.
|3.03
|03:00
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Флорида – Нэшвилл
|1 : 2
|3.03
|03:00
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Тампа-Бэй – Питтсбург
|4 : 5 ОТ
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|03:00
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Детройт – Сиэтл
|4 : 5 ОТ
|3.03
|03:00
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Рейнджерс – Оттава
|3 : 5
|3.03
|03:00
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Бостон – Баффало
|7 : 1
|3.03
|04:30
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Чикаго – Даллас
|2 : 5
|3.03
|05:00
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Калгари – Торонто
|1 : 2
|3.03
|06:00
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Ванкувер – Миннесота
|1 : 2
|3.03
|06:30
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Сан-Хосе – Сент-Луис
|3 : 6
|3.03
|06:30
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Лос-Анджелес – Монреаль
|3 : 2
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
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Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|60
|90
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Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|61
|87
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|62
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Давид Пастрняк
Бостон
|61
|43
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Тэйдж Томпсон
Баффало
|60
|41
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Линус Ульмарк
Бостон
|38
|1.88
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Филип Густавссон
Миннесота
|28
|2.02
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Джереми Суэймен
Бостон
|26
|2.27