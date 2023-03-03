«Сент-Луис» выменял Врану у «Детройта» на Маклафлина и выбор в 7-м раунде драфта-2025

«Сент-Луис» выменял нападающего Якуба Врану у «Детройта», сообщается на официальном сайте НХЛ.

Взамен «Ред Уингз» получили нападающего Дилана Маклафлина и выбор в 7-м раунде драфта НХЛ-2025.

Контракт Враны с зарплатой 5,25 миллиона долларов рассчитан до конца следующего сезона. «Детройт» удержит 50 процентов зарплаты игрока в своей платежной ведомости. 27-летний чех в декабре 2022 года завершил прохождение программы помощи игрокам НХЛ.

В текущем сезоне Врана провел 5 матчей в НХЛ и набрал 2 (1+1) очка.

27-летний Маклафлин еще не дебютировал в НХЛ. Он забил 1 гол в 6 матчах текущего сезона АХЛ за «Спрингфилд». Срок соглашения хоккеиста с кэпхитом 750 тысяч долларов рассчитан до конца сезона-2022/23.