Капитан «Детройта» Ларкин эмоционально отреагировал на обмен Бертуцци в «Бостон»
Капитан «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин отреагировал на обмен форварда Тайлера Бертуцци в «Бостон».
Во время пресс-конференции хоккеист, отвечая на вопрос о переходе Бертуцци с дрожью в голосе сказал: «Он один из моих лучших друзей». После этого Ларкин прикрыл лицо руками и извинился.
«Детройт» получил за 28-летнего игрока право выбора в первом раунде драфта 2024 года и выбора в четвертом раунде драфта-2025.
В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Бертуцци набрал 14 (4+10) очков в 29 матчах.
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|3.03
|03:00
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Флорида – Нэшвилл
|1 : 2
|3.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Питтсбург
|4 : 5 ОТ
|3.03
|03:00
|
Детройт – Сиэтл
|4 : 5 ОТ
|3.03
|03:00
|
Рейнджерс – Оттава
|3 : 5
|3.03
|03:00
|
Бостон – Баффало
|7 : 1
|3.03
|04:30
|
Чикаго – Даллас
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|3.03
|05:00
|
Калгари – Торонто
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|
Ванкувер – Миннесота
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|06:30
|
Сан-Хосе – Сент-Луис
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|06:30
|
Лос-Анджелес – Монреаль
|3 : 2
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|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|62
|118
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|60
|90
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|61
|87
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|62
|52
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|61
|43
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|60
|41
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|38
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|28
|2.02
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|26
|2.27
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