Капитан «Детройта» Ларкин эмоционально отреагировал на обмен Бертуцци в «Бостон»

Капитан «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин отреагировал на обмен форварда Тайлера Бертуцци в «Бостон».

Во время пресс-конференции хоккеист, отвечая на вопрос о переходе Бертуцци с дрожью в голосе сказал: «Он один из моих лучших друзей». После этого Ларкин прикрыл лицо руками и извинился.

«Детройт» получил за 28-летнего игрока право выбора в первом раунде драфта 2024 года и выбора в четвертом раунде драфта-2025.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Бертуцци набрал 14 (4+10) очков в 29 матчах.