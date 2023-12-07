«Вегас» на выезде обыграл «Сент-Луис». Барбашев набрал 2 очка

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«Вегас» переиграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

Российский нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашев отметился двумя голевыми передачами.

«Вегас» набрал 39 очков и лидирует в Западной конференции. «Сент-Луис» идет на 8-й строчке — 27 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Вегас» — 3:6 (3:1, 0:4, 0:1)

Голы: Уайтклауд — 1 (Руа, Колесар), 8:03 — 0:1. Нейберс — 10 (Томас), 9:20 — 1:1. Хэйс — 6 (Крюг, Кайру), 10:33 — 2:1. Кайру — 5 (Шенн, Фолк), 17:11 — 3:1. Айкел — 12 (Барбашев, Стоун), 29:42 — 3:2. Маршессо — 12 (бол., Карлссон, Айкел), 31:51 — 3:3. Колесар — 2 (Макнэбб, Корчак), 32:18 — 3:4. Амадио — 5 (бол., Стивенсон, Барбашев), 39:42 — 3:5. Карлссон — 12 (п.в., Хэг), 59:48 — 3:6.

Вратари: Биннингтон (55:59 — 58:26, 58:36 — 59:48) — Томпсон.

Штраф: 16 — 6.

Броски: 29 (11+10+8) — 49 (13+16+20).

Наши: Александров (7.02/0/-1), Бучневич (24.03/3/-1), Торопченко (9.19/0/-1) — Барбашев (15.49/2/-1).

7 декабря. Сент-Луис. Enterprise Center.