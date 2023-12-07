Хедман единолично занял второе место по голевым передачам за «Тампу»

Защитник «Тампы» Виктор Хедман отдал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (3:1).

Теперь на счету шведа 300 голевых передач за карьеру в клубе. Как сообщает сайт НХЛ, 32-летний хоккеист обошел Мартена Сан-Луи (298) и единолично занял второе место в списке лучших игроков «Тампы» по этому показателю. Лидером является форвард «Лайтнинг» Стивен Стэмкос (318).

Также Хедман присоединился к Бренту Бернсу (311), Эрику Карлссону (307) и Райану Сутеру (304), став четвертым действующим защитником, достигшим отметки в 300 ассистов.