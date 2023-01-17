«Сент-Луис» стал восьмым клубом в истории НХЛ, одержавшим 2000 побед в лиге

«Сент-Луис» обыграл «Оттаву» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Эта победа стала для «Блюз» 2000-й в лиге. «Сент-Луис» стал восьмым клубом в истории, которому удалось достичь этой отметки.

Рекорд по числу побед в НХЛ принадлежит «Монреалю» (3513), далее по списку идут «Бостон» (3326), «Торонто» (3080), «Детройт» (3089), «Рейнджерс» (2960), «Чикаго» (2851) и «Филадельфия» (2122). «Сент-Луис» занимает восьмую строчку.