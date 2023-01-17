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Сегодня, 07:51

Овечкин сделал 650 передач в НХЛ — это 69-е место в истории

Руслан Минаев
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (3:4 ОТ).

Она стала для форварда 650-й в заокеанской карьере. В списке лучших ассистентов в истории лиги Овечкин догнал Бретта Халла и теперь занимает 69-е место.

На 68-м располагается Клод Жиру с 652 передачами.

Всего на счету 37-летнего россиянина 30 голов и 20 результативных пасов в 46 играх сезона-2022/23. Он занимает 16-е место в списке лучших бомбардиров нынешнего регулярного чемпионата НХЛ.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Бретт Халл
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 44 27 17 62
2 Нью-Джерси 44 29 15 61
3 Рейнджерс 45 25 20 57
4 Вашингтон 46 24 22 54
5 Питтсбург 43 22 21 50
6 Айлендерс 45 23 22 50
7 Филадельфия 44 18 26 43
8 Коламбус 43 13 30 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 43 34 9 72
2 Торонто 44 26 18 59
3 Тампа-Бэй 42 28 14 57
4 Флорида 45 21 24 46
5 Баффало 42 21 21 44
6 Детройт 42 18 24 43
7 Оттава 43 19 24 41
8 Монреаль 44 18 26 39
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 44 29 15 59
2 Даллас 45 26 19 59
3 Миннесота 42 24 18 52
4 Колорадо 42 22 20 47
5 Сент-Луис 45 22 23 47
6 Нэшвилл 43 20 23 46
7 Аризона 43 13 30 31
8 Чикаго 41 11 30 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 45 28 17 58
2 Сиэтл 43 26 17 56
3 Лос-Анджелес 46 25 21 56
4 Эдмонтон 45 24 21 51
5 Калгари 45 21 24 51
6 Ванкувер 43 18 25 39
7 Сан-Хосе 45 13 32 35
8 Анахайм 44 12 32 29
Результаты / календарь
7.01
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10.01
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17.01
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21.01
22.01
17.01 00:00
Сан-Хосе – Нью-Джерси
 3 : 4 Б
17.01 00:00
Сиэтл – Тампа-Бэй
 1 : 4
17.01 02:00
Вегас – Даллас
 0 : 4
17.01 03:00
Коламбус – Рейнджерс
1 : 3
17.01 03:00
Питтсбург – Анахайм
 4 : 3 ОТ
17.01 03:30
Айлендерс – Вашингтон
 3 : 4 ОТ
17.01 04:00
Нэшвилл – Калгари
 2 : 1
17.01 04:00
Сент-Луис – Оттава
 2 : 1
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 45 83
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 43 68
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 43 62
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 45 37
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 43 35
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

42 31
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 28 1.92
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

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Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

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