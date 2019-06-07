"Сент-Луис" обыграл "Бостон" и вышел вперед в финальной серии

"Сент-Луис" обыграл "Бостон" в пятом матче финала Кубка Стэнли (2:1). Победную шайбу забросил Дэвид Перрон. "Блюз" вышел вперед в серии – 3-2.

Российские нападающие "Сент-Луиса" Иван Барбашев и Владимир Тарасенко очков не набрали.

Шестая игра в серии состоится 10 июня, в 3.00 по московскому времени.

НХЛ

Кубок Стэнли

Финал

Пятый матч

"Бостон" – "Сент-Луис" – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Голы: О`Райлли – 6 (Сэнфорд, Пьетранджело), 20:55 – 0:1. Перрон – 7 (О`Райлли, Бозак), 50:36 – 0:2. Дебраск – 4 (Краг), 53:32 – 1:2.

Вратари: Раск (58:57) – Биннингтон.

Штраф: 2 – 6.

Броски: 39 (17+8+14) – 21 (8+6+7).

Наши: – – Барбашев (15.32/2/-1), Тарасенко (15.24/3/0).

7 июня. Бостон. TD Garden.

Счет в серии: 2-3.

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