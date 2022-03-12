«Сент-Луис» переиграл «Нэшвилл», Тарасенко отметился голевой передачей
«Сент-Луис» переиграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Блюзмены» взяли верх со счетом 7:4. Последние две шайбы влетели в пустые ворота «Предаторз».
В составе победителей дубль сделал нападающий Роберт Томас. Он также стал автором победного гола.
Российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко отметился результативной передачей.
В составе «Нэшвилла» 3 (2+1) очка набрал форвард Мэтт Дюшен. Он побил личный рекорд по голам за сезон, забросив уже 31 гол. В прошлом сезоне канадец забросил только 6 шайб.
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«Нэшвилл» — «Сент-Луис» — 4:7 (1:3, 3:1, 0:3)
Голы: Перрон — 15 (бол., Крюг, Тарасенко), 6:35 — 0:1. Саад — 18 (Томас, Кайру), 7:23 — 0:2. Томас — 11 (бол., Саад, Кайру), 17:42 — 0:3. Дюшен — 30 (Форсберг, Джохансен), 18:34 — 1:3. Джохансен — 15 (бол., Дюшен, Йоси), 23:44 — 2:3. Форсберг — 29 (Экхольм, Каррье), 28:14 — 3:3. Крюг — 8 (Макичерн, Бозак), 31:38 — 3:4. Дюшен — 31 (Джохансен), 32:17 — 4:4. Томас — 12 (Кайру, Тарасенко), 57:22 — 4:5. Перрон — 16 (п.в.), 58:03 — 4:6. Фолк — 8 (п.в., Томас), 58:27 — 4:7.
Вратари: Сарос (57:36 — 58:03, 58:15 — 58:27) — Хуссо.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 35 (11+14+10) — 35 (13+10+12).
Наши: Тренин (14.31/3/0) — Барбашев (13.33/1/+1), Тарасенко (16.38/5/0), Торопченко (10.09/2/0).
12 марта. Нэшвилл. Bridgestone Arena.
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Каролина – Филадельфия
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|О
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|82
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|44
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