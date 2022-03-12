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Сегодня, 23:05

«Колорадо» продлило контракт с голкипером Францоузом

Иван Шитик
Корреспондент
Павел Францоуз.
Фото ХК «Колорадо»., photo.khl.ru

«Колорадо» продлило контракт с голкипером Павелом Француозом. Соглашение рассчитано еще на два года, сообщает журналист Питер Бау.

Зарплата хоккеиста составит 2 миллиона долларов за сезон.

31-летний чех выступает за «Колорадо» с сезона-2018/19. До этого он провел три сезона в КХЛ в составе «Трактора».

В этом регулярном чемпионата НХЛ Францоуз сыграл 14 матчей, в коорых в среднем пропускал 2,46 шайбы за встречу.

Павел Францоуз
ХК Колорадо Эвеланш
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5 Коламбус 59 29 30 61
6 Айлендерс 55 23 32 54
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3 Торонто 58 37 21 79
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3 Вегас 60 32 28 68
4 Эдмонтон 58 31 27 66
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 58 82
Коннор Макдэвид

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Эдмонтон

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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 58 79
И Г
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Крис Крайдер

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