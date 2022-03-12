«Колорадо» продлило контракт с голкипером Францоузом

«Колорадо» продлило контракт с голкипером Павелом Француозом. Соглашение рассчитано еще на два года, сообщает журналист Питер Бау.

Зарплата хоккеиста составит 2 миллиона долларов за сезон.

TWO MORE YEARS OF FRANKIE!



Francouz has signed a two-year extension with us!#GoAvsGo pic.twitter.com/ypdflXQTfq — Colorado Avalanche (@Avalanche) March 12, 2022

31-летний чех выступает за «Колорадо» с сезона-2018/19. До этого он провел три сезона в КХЛ в составе «Трактора».

В этом регулярном чемпионата НХЛ Францоуз сыграл 14 матчей, в коорых в среднем пропускал 2,46 шайбы за встречу.