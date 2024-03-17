«Коламбус» — «Сан-Хосе»: видеообзор матча НХЛ

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«Коламбус» дома победил «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Сан-Хосе» занимает 16-е место в таблице Западной конференции НХЛ с 39 очками в 66 матчах.

«Коламбус» идет на 16-й строчке «Востока» с 57 очками в 67 играх.