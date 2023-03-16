«Сент-Луис» проиграл «Миннесоте». Бучневич оформил хет-трик
«Миннесота» на выезде выиграла у «Сент-Луиса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:5.
Российский нападающий «Блюз» Павел Бучневич забросил три шайбы. Его признали второй звездой встречи.
«Миннесота» набрала 86 очков и занимает 4-е место в Западной конференции. «Сент-Луис» располагается на 12-й строчке — 63 очка.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Миннесота» — 5:8 (3:1, 1:5, 1:2)
Голы: Бучневич — 21 (Крюг, Такер), 4:43 — 1:0. Эрикссон Эк — 23 (бол., Болди, Хартман), 12:10 — 1:1. Врана — 4 (бол., Крюг, Биннингтон), 14:10 — 2:1. Врана — 5 (бол., Кайру, Шенн), 17:53 — 3:1. Клингберг — 9 (Юханссон, Эрикссон Эк), 24:54 — 3:2. Сундквист — 8 (Стил, Годро), 26:05 — 3:3. Шоу — 6 (Ривз, Эрикссон Эк), 26:52 — 3:4. Бучневич — 22 (бол., Томас, Крюг), 31:24 — 4:4. Хартман — 11 (бол., Зуккарелло), 32:25 — 4:5. Голигоски — 2 (Болди, Стил), 33:58 — 4:6. Ривз — 3 (Голигоски, Девар), 42:24 — 4:7. Хартман — 12, 48:31 — 4:8. Бучневич — 23 (Фолк, Томас), 54:14 — 5:8.
Вратари: Биннингтон (Грайсс, 32:25) — Флери.
Штраф: 23 — 14.
Броски: 36 (9+10+17) — 35 (12+17+6).
Наши: Александров (10.04/1/0), Бучневич (21.48/4/0), Торопченко (12.23/2/-2) — -.
16 марта. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|66
|44
|22
|96
|2
|Нью-Джерси
|67
|44
|23
|94
|3
|Рейнджерс
|67
|38
|29
|86
|4
|Питтсбург
|67
|34
|33
|78
|5
|Айлендерс
|70
|35
|35
|78
|6
|Вашингтон
|69
|33
|36
|73
|7
|Филадельфия
|67
|24
|43
|59
|8
|Коламбус
|66
|21
|45
|49
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|66
|50
|16
|105
|2
|Торонто
|67
|40
|27
|89
|3
|Тампа-Бэй
|68
|40
|28
|86
|4
|Флорида
|67
|33
|34
|73
|5
|Баффало
|67
|33
|34
|72
|6
|Оттава
|67
|33
|34
|70
|7
|Детройт
|67
|30
|37
|69
|8
|Монреаль
|68
|27
|41
|60
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|68
|37
|31
|87
|2
|Миннесота
|68
|39
|29
|86
|3
|Колорадо
|66
|38
|28
|82
|4
|Виннипег
|68
|38
|30
|79
|5
|Нэшвилл
|65
|34
|31
|75
|6
|Сент-Луис
|67
|29
|38
|63
|7
|Аризона
|68
|25
|43
|61
|8
|Чикаго
|67
|23
|44
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|68
|42
|26
|90
|2
|Лос-Анджелес
|68
|39
|29
|87
|3
|Эдмонтон
|68
|37
|31
|82
|4
|Сиэтл
|67
|37
|30
|81
|5
|Калгари
|68
|30
|38
|74
|6
|Ванкувер
|66
|29
|37
|63
|7
|Анахайм
|68
|22
|46
|54
|8
|Сан-Хосе
|68
|19
|49
|51
|16.03
|02:00
|
Торонто – Колорадо
|1 : 2 Б
|16.03
|02:00
|
Вашингтон – Баффало
|5 : 4 Б
|16.03
|04:30
|
Сент-Луис – Миннесота
|5 : 8
|16.03
|05:00
|
Анахайм – Айлендерс
|3 : 6
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|68
|129
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|66
|100
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|68
|96
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|68
|56
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|66
|46
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|66
|44
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|41
|1.97
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|31
|1.97
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|21
|2.25