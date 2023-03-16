«Сент-Луис» проиграл «Миннесоте». Бучневич оформил хет-трик

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«Миннесота» на выезде выиграла у «Сент-Луиса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:5.

Российский нападающий «Блюз» Павел Бучневич забросил три шайбы. Его признали второй звездой встречи.

«Миннесота» набрала 86 очков и занимает 4-е место в Западной конференции. «Сент-Луис» располагается на 12-й строчке — 63 очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Миннесота» — 5:8 (3:1, 1:5, 1:2)

Голы: Бучневич — 21 (Крюг, Такер), 4:43 — 1:0. Эрикссон Эк — 23 (бол., Болди, Хартман), 12:10 — 1:1. Врана — 4 (бол., Крюг, Биннингтон), 14:10 — 2:1. Врана — 5 (бол., Кайру, Шенн), 17:53 — 3:1. Клингберг — 9 (Юханссон, Эрикссон Эк), 24:54 — 3:2. Сундквист — 8 (Стил, Годро), 26:05 — 3:3. Шоу — 6 (Ривз, Эрикссон Эк), 26:52 — 3:4. Бучневич — 22 (бол., Томас, Крюг), 31:24 — 4:4. Хартман — 11 (бол., Зуккарелло), 32:25 — 4:5. Голигоски — 2 (Болди, Стил), 33:58 — 4:6. Ривз — 3 (Голигоски, Девар), 42:24 — 4:7. Хартман — 12, 48:31 — 4:8. Бучневич — 23 (Фолк, Томас), 54:14 — 5:8.

Вратари: Биннингтон (Грайсс, 32:25) — Флери.

Штраф: 23 — 14.

Броски: 36 (9+10+17) — 35 (12+17+6).

Наши: Александров (10.04/1/0), Бучневич (21.48/4/0), Торопченко (12.23/2/-2) — -.

16 марта. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.